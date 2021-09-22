Разумкова не запросили на нараду "Слуги народу" в Трускавці

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова поки не запрошували на нараду фракції Слуга народу, яка відбудеться з 1 до 3 жовтня в Трускавці. Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу Прямий.

"Ні, станом на сьогодні, мене не запрошували на цю нараду. Якщо запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму, я ж не ходжу в гості без запрошення", - сказав Разумков.

За словами двох співрозмовників LIGA.net в керівництві фракції СН, Разумкова запрошувати не збираються.

21 вересня стало відомо, що фракція Слуга народу збереться на велику нараду за участю представників всіх гілок влади і президента Володимира Зеленського.

Сьогодні глава партії Олександр Корнієнко розповів , що фракція збереться в Трускавці разом з представниками Кабміну і силових відомств.

Зараз між керівництвом фракції і спікером парламенту розгорається конфлікт через законопроект про олігархів.

На думку керівництва СН, Разумков навмисне намагається "збити" законопроект. Разумков підтвердив , що ходять чутки про його можливу відставку, але сказав, що йти не збирається.