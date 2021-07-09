Регламентний Комітет ВР не має інструментів "покарання" для Юрченка - депутат

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має "інструментів" покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, який напередодні начебто скоїв ДТП у Львові.

Про це в коментарі Укрінформ сказав голова підкомітету з питань Регламенту ВР Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Павло Фролов (фракція "Слуга народу").

"Якщо звернення щодо діи пана Юрченка до Комітету надіиде - Комітет його може розглянути, проте інструментів "покарання" у Комітету немає", - сказав Фролов.

Він зауважив, що Закон "Про статус народного депутата Украіни" вимагає від народних депутатів дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від діи, заяв та вчинків, що компрометують иого самого, виборців, Верховну Раду. Проте, за словами Фролова, законодавчий акт не встановлює, яким чином за невиконання цих вимог депутата можна притягнути до відповідальності.

Укрінформ також звернувся за коментарем до Національної поліції України. У відомстві пообіцяли незабаром надати офіційну інформацію з цього приводу.

Як повідомлялося у ЗМІ, 8 липня у центрі Львова позафракційний народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП, а потім намагався завдати тілесних ушкоджень постраждалому водію.

Раніше Укрінформ повідомляв, що 13 вересня 2020 року позафракційний народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що НАБУ затримало на хабарі помічника нардепа Юрченка, який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави понад 1 млн грн.

Згодом,17 вересня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Юрченку. 21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу в розмірі 3,1 млн грн і він вийшов із СІЗО.

24 грудня ВАКС продовжив строк дії обов'язків народному депутатові Олександру Юрченку, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди до 24 лютого 2021 року. Серед обов'язків, зокрема, не відлучатися з Києва без дозволу детектива та здачу іноземних паспортів на зберігання до ДМС.