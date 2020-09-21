Рейтинг Слуги народу з квітня впав на 11%, до Ради проходять п'ять партій - КМІС

З квітня рейтинг Слуги народу впав на 11%, але партія все ще зберігає лідерство в рейтингу на виборах до Верховної Ради. Про це свідчать дані опитування, проведеного у вересні Київським міжнародним інститутом соціології.

Серед тих, хто визначився з вибором, голоси розподілилися так:

1. Слуга народу - 21,5%;

2. ОПЗЖ - 17,8%;

3. Європейська солідарність -16,3%;

4. Батьківщина - 8,7%;

5. Радикальна партія Олега Ляшка - 6,3%.

Решта партій не проходять 5% бар'єр. 4,1% опитаних готові проголосувати за Партію Шарія, 4% - за Силу і честь, 3,3% - за партію Свобода, 3,1% - за Громадянську позицію.

За парламентську партію Голос у вересні готові проголосувати 1,3%.

Порівняно з квітневим опитуванням КМІС рейтинг Слуги народу впав на 11,1%, Євросолідарності - виріс на 2,6%, ОПЗЖ - виріс на 1%. Найбільше зріс рейтинг РПЛ - на 3,6%, що могло б дозволити партії потрапити до Ради, якби вибори відбувалися найближчим часом.

Опитування проводилося з 12 по 16 вересня по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 2000 чоловік віком від 18 років і старше. Похибка не перевищує 2,1% для показників, близьких до 25% і 1,4% - для показників, близьких до 10%.

У серпні за опитуванням фонду Демініціативи і Центру Разумкова за Слугу народу готові були голосувати 29,5%. У вересні в опитуванні групи Рейтинг СН підтримали 25,7%.