Reuters: компьютеры "Газпрома" стали жертвой вируса Petya

Вирус-шифровальщик Petya заразил компьютеры российской компании "Газпром", передает Reuters со ссылкой на неназванных чиновника и участника расследования инцидента.

Источники агентства не уточнили, сколько компьютеров атаковал Petya, и не привели подробностей.

Компания "Газпром" отказалась от комментариев.

По данным компании Positive Technologies, в России и на Украине от действий Petya пострадали свыше 80 организаций. По сравнению с WannaCry этот вирус признан более разрушительным, так как распространяется несколькими методами - с помощью Windows Management Instrumentation, PsExec и эксплойта EternalBlue.