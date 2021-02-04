"Ірина Венедіктова повинна надати згоду на досудове розслідування щодо Козака", - Бутусов

Тільки тоді, за словами головного редактора "Цензор.нет", справа народного депутата України, якого визнали суб'єктом терористичної діяльності, дійде до суду.

Про це Юрій Бутусов нагадав в ефірі програми "Головне" телеканалу "Еспресо".

"Оскаржувати рішення Ради нацбезпеки та оборони у суді Тарас Козак не може, оскільки це - політичне рішення керівництва країни. Звичайно, тепер він проводитиме багато часу у судах, оскільки його визнали суб'єктом терористичної діяльності. Він може про це говорити, може захищати свої права", - зазначив шеф-редактор "Цензор.нет".

"Держава, зі свого боку, повинна бути послідовною і тепер, після такого рішення Нацбезпеки та оборони, Служба безпеки України, яка передавала матеріали у РНБО щодо Козака, має порушити кримінальну справу, тобто звернутися до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, яка є членом РНБО, і яка голосувала за санкції по Козаку. Та, своєю чергою, повинна надати згоду на досудове розслідування щодо народного депутата України Козака і тоді ця справа потрапить до суду. Наразі Тарас Козак захищений депутатським імунітетом - попри гучну рекламу, депутатський імунітет у нас все-таки залишився. Від правоохоронних органів його захищає необхідність отримання спеціальної згоди Генерального прокурора на те, щоб проти нього проводилися якісь слідчі дії", - пояснив Бутусов.

За словами журналіста, це би мало трапитися найближчим часом. "Чекаємо, що президент України візьме на себе відповідальність і запише відеозвернення до нації, пояснить свої дії, пояснить, що відбувається зі свободою слова, подякує партнерам за підтримку і візьме на себе відповідальність за такі дії, щоб люди бачили, що це - цілеспрямована прозора державна політика", - підсумував Юрій Бутусов.