Єрмак хоче прийняти закон, що каратиме за публікацію "прослушки" топ-чиновників та політиків

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність закону, що передбачатиме відповідальність за незаконну "прослушку"

Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І не важливо, чи це незаконний вчинок громадянина України через внутрішні мотиви, чи за цим стоять іноземні спецслужби", - відзначив Єрмак, коментуючи оприлюднені наприкінці травня записи розмови п'ятого президента Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента, а нині кандидата в президенти США Джо Байдена, так звані "плівки Деркача".

За його словами, новий закон може заспокоїти міжнародних дипломатів, які занепокоєні через те, що в Україні важко зберегти конфіденційність розмов топ-чиновників.

Єрмак також висловив сподівання, що закон захистить Зеленського та його команду від "зливів" та дезінформаційних кампаній

Нагадаємо, тема прослуховувань напряму стосується і самого андрія Єрмака. 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня, виклав у вільний доступ відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.