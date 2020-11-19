Єрмак пояснив самоізоляцію у "Феофанії" відсутністю захищеного зв'язку вдома

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив перебування на самоізоляції в лікарні "Феофанія" після зараження коронавірусом тим, що в його житловому будинку не можна забезпечити необхідний рівень захищеності зв'язку.

Про це керівник ОП повідомив увечері 18 листопада.

"Ось і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі. Цей тиждень провів у "Феофанії". Самоізоляцію і медичний догляд через коронавірус я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку в житловому будинку забезпечити неможливо. В іншому випадку, повірте, я б залишався вдома і працював звідти", - написав у фейсбуці.

Єрмак зазначив, що здійснив за цей час низку надважливих дзвінків, зокрема розмову радників лідерів країн-учасниць нормандського формату.

Глава Офісу президента також поділився особистими враженнями про захворювання на коронавірус. Він розповів, що в перші дні хвороби почувався нормально. Потім працювати стало набагато складніше, піднялася температура, з'явився кашель, біль у горлі та грудях.

"Вихідні були важкими, трохи випав з роботи. Зараз мені вже набагато краще. Саме необхідність повноцінної роботи щодня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо "Феофанії". Хворіти не люблю, останній раз у лікарні був багато років тому. Зрозумів ще раз - це не моє", - зазначив він.

Єрмак додав, що йде на поправку і сподівається незабаром отримати негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що київську клінічну лікарню "Феофанія" планують віддати для потреб хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих COVID-19.

9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. 12 листопада стало відомо, що Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію.