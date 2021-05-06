Єрмак спростував інформацію про нібито перешкоджання ним зустрічі Блінкена з Епіфанієм

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував поширену в четвер низкою ЗМІ інформацію про те, що він нібито намагався перешкоджати зустрічі в Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена з митрополитом Епіфанієм.

"Будь-яка людина, яка знає, як організовуються візити такого рівня, абсолютно чітко розуміє, що навіть можливості такої немає ніколи - заблокувати якусь зустріч", - йдеться в переданому інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" коментарі Єрмака.

"Говорити що-небудь інше - це такого самого рівня "достовірна" інформація, як і фото Порошенка і Блінкена шестирічної давності, які опублікували, щоб збрехати, нібито Блінкен зараз у Києві зустрічається особисто з Порошенком", - сказав Єрмак.

За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб представники США і інші її стратегічні партнери завжди бачили повну картину того, що відбувається в країні. "Чим повніше розуміння України, тим набагато змістовніша співпраця", - зазначив він.

"І може хтось раніше намагався працювати на Банковій за якимось іншими правилами? Що ж, до добра це їх не довело. Та й тепер не допоможуть і такі фейки. Вони лише привчають аудиторію, що до медіаресурсів Порошенка не може бути жодної довіри", - йдеться в коментарі.

"До речі, щойно мав дуже теплу і довірливу бесіду з Епіфанієм", - підсумував Єрмак.