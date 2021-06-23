РНБО планує завтра розглянути питання щодо дельта-штаму коронавірусу - Радуцький

На запланованій на завтра нараді Ради національної безпеки і оборони розглядатиметься, зокрема, питання щодо дельта-штаму коронавірусу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива", - написав Радуцький.

Він зазначив, що комітет спільно з МОЗ починає готуватися до боротьби з дельта-штамом коронавірусу, який, за даними ВООЗ, поширився вже у 92 країнах.

За даними Public Health England, дельта-штам у 1,6 раза агресивніший за інші, у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії, наголосив депутат.

"В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам "Дельта", - зауважив Радуцький.

На його думку, в Україні потрібно повернути обов'язкове ПЛР-тестування на кордоні, скасоване 17 червня, посилити контроль щодо карантинних обмежень і максимально прискорити вакцинацію.

"Минулого тижня було зареєстровано декілька рекордів з вакцинації населення: максимальна кількість щеплень за добу та за тиждень. Але поки що повний курс вакцинації пройшли лише 360 тисяч громадян. На мою думку, щеплення мають терміново зробити групи, які за родом діяльності стикаються з великою кількістю людей. Це стосується працівників транспортної галузі, громадського харчування, вчителів та інших. Як альтернатива щепленню - регулярне ПЛР-тестування, щоб не наражати на небезпеку інших людей", - зазначив Радуцький.

За його словами, необхідно посилити аналітичну роботу, оскільки дельта-штам вражає і людей, які вже перехворіли. Тож важливо налагодити централізований збір даних про всі випадки захворювання на COVID-19, визначивши більш та менш вразливі для вірусу групи населення, і вже з урахуванням цього планувати карантинні обмеження.

Він вважає також, що потрібно продовжити інтенсивну підготовку опорних лікарень до четвертої хвилі пандемії.

"Поки у країні фіксуються рекордно низькі показники нових хворих на коронавірус, в нас є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів. Дуже хочу, щоб все це нам не знадобилося, але бути наготові потрібно!" - підкреслив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня під час селекторної наради в Офісі Президента йшлося про те, що Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров'я повинні підготувати пропозиції щодо встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами з швидким поширенням штаму коронавірусу "Дельта", який виявили в Індії торік.



