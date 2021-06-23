Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі

Російська Федерація не пропускає інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав це порушенням договору про нерозповсюдження ядерноі зброі.

Про це повідомила прес-служба делегації України в ТКГ.

Інспектори МАГАТЕ через дії Росії не можуть перевірити стан ядерних матеріалів на кількох об'єктах на окупованій території Донбасу.

"Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це ознаки свідомого порушення Росіиською Федерацією договору про нерозповсюдження ядерноі зброі", - цитує Кравчука прес-служба делегації.

В українській делегації наголосили, що Росія свідомо перешкоджає роботі міжнародноі організаціі.

"Очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Украіні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг та технологіи до третіх краін", - додали в делегації.