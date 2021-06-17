Росія заявила про Донбас "в складі України"

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що проведений сьогодні саміт США-Росія подарував надію на врегулювання ситуації в Донбасі, повідомляє "Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, чи задоволений він результатами переговорів Володимира Путіна і Джо Байдена по тематиці України, Козак заявив: "Здається, так. Є надія".

За його словами, сторони обговорювали Україну "досить детально", і, зокрема, торкнулися теми ключових умов Мінських угод. У їх числі Козак назвав "політичний діалог, вироблення взаємоприйнятних умов, майбутнього режиму статусу цих територій у складі України".

"Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути, насамперед, на українську позицію, є шанс, що щось зрушиться з мертвої точки", - сказав Козак.

Нагадаємо, що під час саміту в Женеві заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що на сьогодні немає ніяких перешкод для проведення зустрічі глав МЗС країн-учасниць нормандського формату. За матерiалами Інтерфакс-Україна