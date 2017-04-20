Россия подтянула на границу с Украиной 50 тысяч военных - Турчинов

Россия сосредоточила на границе с Украиной около 50 тысяч военнослужащих, которые способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления в Киево-Могилянской академии, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вдоль государственной границы Украины уже развернута наземная группировка ВС РФ, которая включает до 50 тыс. военнослужащих, не считая боевиков 1 и 2 армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса", - сказал Турчинов.

По его словам, командование ВС РФ также поддерживает в постоянной готовности к применению подразделения группировки "Север", развернутые на севере оккупированного Крыма.

"На полуострове размещено наступательное вооружение, в том числе ракеты, которые могут нести ядерные боевые части", - прибавил он.

Секретарь СНБО сообщил, что вдоль границы с Украиной разворачиваются три новых дивизии: 3-я, 144-я и 150-я, "которые являются соединениями в составе дополнительно развернутых в последние годы трех армий - 1-й гвардейской танковой, 20-й и 8-й общевойсковых армий".

"Такая мощная военная группировка имеет исключительно наступательный характер. В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины 1 и 2 армейские корпуса будут вести наступательные действия с усилением российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы в состоянии в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства", - заявил он.