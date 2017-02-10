С официального сайта Рады исчез проект постановления об увольнении Гройсмана

Во второй половине дня 10 февраля с официального сайта Верховной Рады Украины исчез проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает УНН.

По сообщению пресс-службы партии "Батькивщина", их фракция в парламенте внесла постановление об отставке главы правительства Владимира Гройсмана.

По состоянию на 15 часов на официальном сайте Верховной Рады такое постановление было зарегистрировано под номером 6076.

Однако по состоянию на 18:00 на сайте парламента его уже нет. Зато под таким номером зарегистрирован другой документ - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы.

При этом по ссылке, которую использовали большинство СМИ, отображалась страница, на которой был указано только "проект постановления" без названия и времени регистрации.