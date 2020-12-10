Офіс Венедіктової відкрив справу проти депутата Новинського

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила справу проти народного депутата Вадима Новинського ( "Опозиційна платформа-За життя"), повідомляє "РБК-Україна із посиланням на відповідь Офісу генпрокурора на журналістський запит.

"Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва", - йдеться у відповіді. Розслідування доручено столичному управлінню ДБР.

З позовом до Новинського звернулося ТОВ "Гратант", яке стверджує, що Новинський незаконно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", зокрема заставним та іпотечним майном "Укрексімбанку".

За даними системи YouControl, підприємство зареєстроване в Донецьку і на сьогодні перебуває на стадії реорганізації. Його засновником і бенефіціаром є Володимир Вагоровський.

Відзначимо, Вадима Новінського і братів Вагоровський пов'язують давні бізнес-відносини. Саме Олександр Вагоровський (молодший з братів - ред.) свого часу умовив Новинського і його компанію "Смарт груп" врятувати "Амстор-трейд" від банкрутства.

Раніше НАБУ розпочало розслідування щодо газової фірми Новинського "Аркона Газ-Енергія", придбаної за завищеною у 60 разів ціною. Схема завдала державі збитків на 196,8 млн грн.

За версією слідства, перші власники фірми отримали право користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газового родовища на Полтавщині за 3,8 млн гривень, а потім продали фірму за 200,6 млн.

За матерiалами РБК-Україна, Антикор