Саакашвили совершил побег, а против 8 депутатов открыли уголовное дело - Луценко

Генпрокурор посетовал, что ведомство Авакова не смогло обеспечить поддержку сотрудникам СБУ, сопровождавшим Саакашвили. Экс-президент Грузии, по мнению Луценко, совершил побег из бусика СБУ, а против депутатов, помогавшим этому, открыли дело

После того, как Саакашвили сегодня утром огласили постановление о задержании, он был взят под охрану СБУ. Но из-за протестующих и слабой поддержке Нацгвардии его не удалось доставить в прокуратуру. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде.

"Пять сотрудников СБУ были окружены толпой, еще семеро были отрезаны в другом автомобиле. И к сожалению, без надлежащей поддержки со стороны Национальной полиции, закончилось это все побегом из-под ареста Саакавшили, что само по себе является уголовным преступлением", - посетовал Луценко.

Михеила Саакавшили ждут следователи СБУ в среду с 09:00, добавил генпрокурор.

Он извинился перед Верховной Радой за то, что "правоохранительная система Украины не приняла необходимые меры, чтобы этот побег из-под стражи не был возможен". Луценко не думал, что Саакашвили будет иметь поддержку среди народных депутатов.

Кроме этого прокуроры зарегистрировали уголовное производство по "действию всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите Украинского государства сотрудникам СБУ".

Среди этих людей Луценко назвал народных депутатов Игоря Луценко, Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафы Найема, Олега Петренко, Юрия Левченко, Сергея Лещенко, Виктора Чумака.

Они должны будут прийти к следователям, которые и дадут оценку действиям нардепов, которые "привели к побегу из-под стражи".