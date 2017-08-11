Саакашвили вместе с семьей приехал в Венгрию

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили приехал в Венгрию вместе с семьей, о чем и сообщил на своей странице в Facebook.

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - подписал политик опубликованные фотографии.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс-президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине.

Находясь в США, Саакашвили сообщил о намерениях бороться за гражданство и вернуться в Украину на законных основаниях.

4 августа Саакашвили прибыл в Польшу и выступил на мероприятии, посвященному годовщине Варшавского восстания.

8 августа Саакашвили посетил Литву. В Вильнюсе политик заявил о том, что не претендует на получение литовского гражданства и поблагодарил за такое предложение некоторых политиков Литвы.