Санкції потрібні не після, а до можливої ескалації з боку Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що міжнародна спільнота має застосовувати санкції проти Російської Федерації не після можливої ескалації нею ситуації щодо України, а до неї.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо санкційної політики. Деякі лідери пропонують формат реагування... після імовірної ескалації з боку РФ запровадити потужну санкційну політику. Тут, мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до імовірної ескалації, і тоді, мені здається, імовірної ескалації може і не буде”, - сказав Зеленський.

Президент додав, що у цьому питанні “був достатньо наполегливим” і висловив думку, що наведені ним факти “спрацювали”.

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де бере участь у шостому саміті Східного партнерства.