Санкції проти Медведчука. Зеленський підписав указ про виконання рішень РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 19 лютого про стан виконання рішень РНБО. Відповідний указ No 77/2021 від 26 лютого опублікований на сайті глави держави.

Рішення РНБО передбачає, що Кабінет міністрів повинен забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, введених в дію указами президента України.

Також Кабмін повинен вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні введених в дію рішень РНБО.

Прем'єр повинен взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями РНБО, введеними в дію указами президента.

Указ набирає чинності з дня його офіційної публікації. Контроль над виконанням введеного в дію рішення покладається на секретаря РНБО.

У п'ятницю, 26 лютого, Рада національної безпеки і оборони України розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.