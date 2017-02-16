СБУ должно нейтрализовать попытки спецслужб РФ усложнить функционирования объектов критической инфраструктуры - СНБО

Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля, передает УНН."Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры", - говорится в тексте решения.

Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение, подписав указ No 37/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года" О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры ".

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, 15 февраля правительство приняло решение о чрезвычайных мерах в энергетике. Решение было принято на фоне блокады активистами на железной дороге поставок угля из Донбасса.

В ООН заявили, что блокада железной дороги на Донбассе приведет к финансовым убыткам и росту безработицы. В ЕС отметили беспокойство из-за блокады на Донбассе.

Премьер-министр В.Гройсман назвал блокаду поставок угля зимой преступлением.

Как сообщал УНН, в конце января 2017 года участники программы добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду железной дороги и заблокировали 3 ключевые ветви перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" и направление "Горное-Золотое". 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.

Источник: УНН