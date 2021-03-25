СБУ проводить обшуки в громадській організації Медведчука "Український вибір"

СБУ проводить обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук. До 2016 року організація була відома, як "Український вибір".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Слідчі дії проходять в Києві та Дніпрі. За даними джерел у правоохоронних органах, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу Російської Федерації. Надалі брали участь в організації та проведенні незаконних референдуму і виборів до "законодавчих органів Республіки Крим", Держдуми РФ і президента.

Є підстави вважати, що керівництво "Українського вибору - Право народу", яке знаходиться у Києві, продовжує координувати діяльність її членів в АР Крим, попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.

Нагадаємо, у лютому Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про введення санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції пов'язані з розслідуванням СБУ про фінансування тероризму.

Також раніше РБК-Україна писало, що на об'єктах автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з Медведчуком, проходять обшуки.