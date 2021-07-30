СБУ вже везе Чауса до Києва - адвокат судді

Наразі співробітники Служби безпеки України везуть знайденого екссуддю Миколу Чауса до Києва.

Про це в ефірі "Прямого" заявив адвокат екссудді Ростислав Кравець.

"Щойно до мене підійшла колега, якій вдалося зв'язатися з детективом НАБУ. Він зазначив, що зараз пан Чаус знаходить в дорозі до міста Києва", - заявив адвокат.

- Він знаходиться під конвоєм СБУ?

"Зазначили, що його везуть його везуть в СБУ, в Київ. Але детектив НАБУ в курсі цього. Тобто дійсно ваша інформація про те, що його затримали підтверджується", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Як відомо, 3 квітня колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який просить політичного притулку в місцевої влади, викрали в молдовській столиці Кишиневі. Поліція Кишинева підтвердила силове викрадення судді Чауса, порушена кримінальна справа.

5 квітня голова МВС Молдови Павла Войку заявив, що оголошеного в розшук Інтерполу українського суддю Миколу Чауса на території Молдови викрали іноземці. Вони вже покинули молдовську територію і перетнули кордон з Україною.

Своєю чергою президент Молдови Мая Санду вимагала від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки країни пояснити, хто і як міг викрасти в Кишиневі українського суддю Миколу Чауса.

Як повідомили молдовські ЗМІ, українського суддю Миколу Чауса, якого 3 квітня викрали невідомі на вулиці у центрі Кишинева, нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України.

Пізніше міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса ймовірно вивезли з країни на автомобілі з дипломатичними номерами, а прикордонники не могли перевірити транспорт, що належить диппредставництву.

7 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм запевнив у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

Парламент Молдови на засіданні 9 квітня створив слідчу комісію для виявлення обставин викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Як повідомили молдовські ЗМІ, Кишинів направив посольству України ноту у зв'язку зі справою про викрадення українського судді Миколи Чауса.

Нові докази участі співробітників Головного управління розвідки Міноборони України до викрадення судді Чауса в столиці Молдови оприлюднили 22 квітня журналісти-розслідувачі. За їх словами, викрадення було організовано у дуже сумнівний спосіб, а організатори та виконавці лишили в Молдові численні сліди "роботи".

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що суддю Миколу Чауса викрали в столиці Молдови та перевезли в Україну співробітники ГУР Міністерства оборони. Він вважає, що це було зроблене за командою з Офісу Зеленського, а метою є дискредитація одного з головних свідків "Вагнергейту" - колишнього начальника ГУР Василя Бурбу, якого планували звинуватити в причетності до втечі Чауса у 2016 році.

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, українські правоохоронці не розслідують викрадення Чауса.

Зазначимо, що 27 квітня представники посольства України не прийшли на засідання комісії парламенту Молдови щодо з'ясування обставин викрадення українського судді Миколи Чауса.

30 квітня молдовські ЗМІ назвали імена ще чотирьох осіб, причетних до викрадення судді Чауса. Вони в'їхали до Молдови під вигаданими іменами.

Колишній заступник очільника голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний вважає, викраденого суддю Миколу Чауса тримають на території Головного управління розвідки України. Його можуть усунути фізично і десь закопати.

Як повідомив 3 травня народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, на цей час викраденого суддю Миколу Чауса утримують на військовій базі за шість кілометрів від Первомайська Миколаївської області, а найближчими днями "затримають" на кордоні з Україною.

6 травня журналісти-розслідувачі повідомили, викрадачі пересувалися на орендованому авто з GPS-маячком, завдяки чому слідство змогло встановити їхній маршрут пересування.

Стало відомо, що осіб, затриманих за підозрою у причетності до викрадення судді Миколи Чауса пов'язують з українськими спецслужбами.

Прямий канал

https://prm.ua