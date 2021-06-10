Шестеро суддів заблокували роботу КСУ - вимагають забезпечити участь Тупицького в судових засіданнях

Основним і єдиним мотивом блокування стала вимога забезпечити участь у судових засіданнях О. Тупицького, який Указом Президента України No124/2021 від 27 березня 2021 року був звільнений з посади судді Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України не зміг розглянути конституційність "мовного закону". Шестеро суддів заблокували роботу Суду.

Про це повідомила Ольга Совгиря - представник Верховної ради у КСУ.

Вона зазначає, що відповідно до проекту порядку денного засідань Конституційного Суду України 8 і 10 червня Суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної.

"На жаль, розгляд справ за відповідними конституційними поданнями так і не відбувся - робота Суду була заблокована шістьома суддями. Основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях О. Тупицького, який Указом Президента України No124/2021 від 27 березня 2021 року був звільнений з посади Судді Конституційного Суду України", - пише О.Совгиря.

Суд відклав розгляд справи Тупицького до 21 липня.

Судебно-юридическая газета

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