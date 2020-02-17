Сивохо сообщил о запуске национальной платформы примирения для окончания войны

В Украине стартует национальная платформа примирения и единства, которая призвана начать продуктивный и мирный диалог украинцев по обе стороны линии фронта на Донбассе.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел."

Опубліковано Сергеєм Сивохо Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в Facebook. Старт платформы состоится 19 февраля, ее задача - "наводить мосты. Меньше слов - больше дел". И поскольку любой мирный процесс начинается с диалога, "Мы поможем людям по обе стороны линии разграничения слушать и слышать", - сказал Сивохо.

Напомним, 21 октября комик и шоумен Сергей Сивохо был назначен советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Эксперты считают, что работа Сивохо в СНБО ограничится гуманитарной миссией и не ускорит завершение войны.

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