Скайп-конференцию с участием Сайдика по освобождению заложников перенесли на следующую неделю.

Запланированную на среду, 18 января, видеоконференцию гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, в ходе которой должны были обсуждаться вопросы разблокирования процесса освобождения заложников, перенесли на следующую неделю.

Такое заявление сделал пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"По взаимной договоренности видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю", - подчеркнула она.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Ирина Геращенко анонсировала на среду 18 января, что представители Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма и Мартин Сайдик проведут скайп-конференцию, во время которой обсудят вопрос освобождения заложников.

Напомним, во время телефонных переговоров президент Украины Петр Порошенко обратил внимание канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда на недопустимость ситуации, которая наблюдается с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.