Скандал с трезубцем в "пособии по экстремизму": посольство считает реакцию Лондона недостаточной

Посольство Украины в Великобритании прокомментировало комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнил, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.

"И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolicehttps://t.co/SWCaJywZmH - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 20, 2020

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Великобритании выразило возмущение из-за британского "руководства по противодействию экстремизму", где украинский тризуб фигурирует в списке экстремистской символики.

Пособие по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародовано изданием Guardian 17 января. Кроме тризуба там фигурирует и символика украинского батальона "Азов".

Журналисты обратили внимание, что пособие содержит не только символику левых и правых движений, но и символику организаций защиты окружающей среды (в частности - Greenpeace) и зоозащитных движений.

Накануне британское правительство прокомментировало ситуацию, выразив свое сожаление из-за обиды.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что власти Великобритании глубоко уважают символы украинской государственности и признают, что трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.