Словенія підписала декларацію про підтримку європерспективи України

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави, передає Укрінформ.

Зазначається, що документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у ЄС.

У Декларації констатується, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

У документі підтверджується значний прогрес, якого досягла Україна у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ. При цьому Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо реформування в напрямку децентралізації.

З підписанням спільної Декларації фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи України.

Зеленський подякував главі уряду Словенії за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України та важливу практичну допомогу з боку словенських партнерів у процесі імплементації внутрішніх реформ.

Він також зробив акцент на успішності Словенського головування в Раді ЄС у другій половині 2021 року, у межах якого відбувся результативний саміт Україна – ЄС та було підписано Угоду про спільний авіаційний простір.

Крім того, співрозмовники відзначили позитивну динаміку двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії.

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де бере участь у шостому саміті Східного партнерства.

Раніше декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва, Естонія, Словаччина та Хорватія.