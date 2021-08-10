"Слуга народу" лідирує в парламентському рейтингу - опитування

"Слуга народу" лідирує в рейтингу політичних партій України. Про це свідчать опубліковані 10 серпня результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

"Слугу народу" готові підтримати 26,6% українців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором.

Далі ідуть "Європейська солідарність" (17%), "Опозиційна платформа - За життя" (16,2%) і "Батьківщина" (11,4%).

Також прохідний бар'єр долає "Сила і честь" (5,9%).

Решта партій набирає менш як 5% голосів. Зокрема, "Свобода" (3%), "Українська стратегія Гройсмана" і Радикальна партія - по 2,9%. У представлених зараз у парламенті "Голосу" і групи "За майбутнє" 1,1% і 0,9% відповідно.

Опитування проводили з 29 липня до 4 серпня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Опитали 2019 громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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На останніх парламентських виборах, які відбулися в липні 2019 року, "Слугу народу" підтримало 43,16% виборців, "Опозиційну платформу - За життя" - 13,05%, "Батьківщину" - 8,18%, "Європейську солідарність" - 8,1%, "Голос" - 5,82%. Інші партії не подолали п'ятивідсоткового бар'єра.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 2023 року.