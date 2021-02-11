"Слуга народу" висунула Вірастюка кандидатом у депутати на довиборах у Раду

Правляча партія "Слуга народу" висунула українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській області.

"Щойно партія "Слуга Народу" на своєму з'їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі No 87, що в Івано-Франківській області", - написала у Facebook заступниця голови парламентської фракції "СН" Євгенія Кравчук.

Кравчук нагадала, що Вірастюк відомий не лише як спортсмен та актор. Він очолює тренерський склад на української команди на "Іграх Нескорених", займається реабілітацією ветеранів та допомагає українській армії.

І хто тут зможе сказати, що в нас недостатньо сильний кандидат? Щойно партія "Слуга Народу" на своєму з'їзді висунула... Опубликовано Yevheniya Kravchuk Четверг, 11 февраля 2021 г.

"Європейська Солідарність" висунула по цьому округу волонтерку Марусю Звіробій (Олену Самбул). Від партії "За майбутнє" балотуватиметься колишній депутат і співвласник курорту "Буковель" Олександр Шевченко, від "Свободи" - ексдепутат Руслан Кошулинський. Також по округу балотуватиметься колишній керівник "Укртрансбезпеки" Михайло Ноняк.

Нагадаємо, 22 грудня Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі No50 у Донецькій області. Обраний в цьому окрузі позафракційний депутат Руслан Требушкін склав повноваження у зв'язку з перемогою на виборах мера Покровська.

17 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича ("Слуга народу"). На місцевих виборах 25 жовтня його обрали мером міста Надвірна. За матерiалами ZN.UA