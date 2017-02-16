СНБО поручил силовикам обеспечить общественный порядок в зоне АТО на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения АТО на Донбассе.

Об этом идет речь в решении Совета, которое своим указом от 16 февраля ввел в действие президент Петр Порошенко.

Кроме того, МВД и СБУ безотлагательно поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО и создание надлежащих безопасности условий их бесперебойного функционирования.

"Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить возможность в установленный законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры... Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно- разведывательных групп усложнить функционирования объектов критической инфраструктуры", - говорится в документе.