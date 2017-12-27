Соболев призвал поручить США и ЕС отбор судей в Высший антикоррупционный суд

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, член и бывший председатель комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, раскритиковал механизмы формирования судейского корпуса Высшего антикоррупционного суда, заложенные в президентском законопроекте. В качестве альтернативы он предлагает доверить функцию отбора судей представителям правительств США и Евросоюза.

По словам политика, предусмотренная проектом закона возможность преодоления вето Общественного совета международных экспертов голосами 11 из 16 членов Высшей квалификационной комиссии судей является попыткой "обмануть как общество, так и западных партнеров".

"Нам нужен антикоррупционный суд, который будет сажать, а не отпускать топ- коррупционеров. Топ-коррупционерам антикоррупционный суд вообще не нужен. Максимум, на что они сейчас готовы - пусть будет суд с такой красивой вывеской, но с зависимыми коррумпированными судьями.

Во главе с президентом им удалось провернуть такой трюк при подборе Верховного суда. Общественность как бы допустили анализировать кандидатов в судьи, но проигнорировали большинство ее разоблачений. Теперь Петр Порошенко предлагает повторить этот трюк при формировании антикоррупционного суда", - написал Соболев на своей странице в Facebook вечером во вторник, 26 декабря.

Он призвал народных депутатов отклонить эту норму и заявил о необходимости делегировать право отбора судей официальным представителям США и ЕС.

"Мы привлекли их при подборе директора НАБУ и руководителя САП. И это хорошо сработало. Представителей европейского и американского правосудия было невозможно ни подкупить, ни заморочить. Именно такие люди должны формировать Высший антикоррупционный суд Украины. А дальше он сам разберется", - подытожил политик.

Как известно, Егос Соболев был одним из соавторов проекта закона об антикоррупционном суде (No6011), который депутаты исключили из повестки дня, чтобы у президента была возможность внести в Раду свой вариант законопроекта.

С 2014 года он возглавлял парламентский комитет по противодействию и борьбе с коррупцией, но 7 декабря Верховная Рада отозвала его с этой должности. Голоса за отставку Соболева дали фракции "Блока Петра Порошенко" (108), "Народного фронта" (65), "Оппозиционного блока" (43), "Радикальной партии Олега Ляшко" (15), группы "Видродження" (17) и "Воля народа" (13).

Это решение раскритиковали официальные представители ЕС.

Как сообщалось ранее, 22 декабря в Верховной Раде зарегистрировали внесенный президентом Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде".

Днем ранее Верховная Рада на отозвала законопроект No6011 об антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев, зарегистрированный в феврале 2017 года и включенный в повестку дня сессии.