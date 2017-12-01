Сотрудники не задерживали следовавшего через Украину транзитом родственника Саакашвили, но не пустили его в страну - Слободян

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не задерживали следовавшего через Украину транзитом из Турции в США родственника Михаила Саакашвили, он находится в аэропорту "Борисполь" в ожидании рейса в США, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

При этом, по его словам, гражданину было отказано во въезде в Украину. "Сегодня около 15:00 прибыл рейс из Турции, в ходе которого гражданин, вид на жительство (в Украине – ИФ) которого закончился еще летом 2017 года, пожелал остаться в Украине. Он не смог объяснить цель его визита в Украину, поэтому ему было отказано в пересечении границы", - рассказал помощник главы Госпогранслужбы.

"На данный момент гражданин ожидает свой рейс в США, который запланирован на утро субботы", - добавил О.Слободян.

Как сообщалось, ранее лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что его родственник, бывший дипломат и чиновник ООН в отставке, в настоящее время находится в аэропорту "Борисполь", куда прибыл из США, и украинские пограничники не пропускают его в Украину.

По данным СМИ, речь идет о Темуре Аласания, экс-сотруднике МИД Грузии, затем штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.