Спільні навчання з НАТО допоможуть покращити ситуацію на сході України - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець заявляє, що одним із шляхів покращення безпекової ситуації через агресивні дії Росії можуть стати військові навчання України та НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою Машовець подякував за допомогу, яку надає Канада у протистоянні російській агресії.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що останні події на сході України демонструють небажання Росії виконувати міжнародні домовленості. З російської сторони тривають провокації та систематичні порушення режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня 2020 року. Від обстрілів на Донбасі Україна щотижня втрачає своїх найкращих захисників.

Машовець поінформував Ґаладзу про скупчення військ РФ біля кордонів України. За його словами, загрозу євроатлантичній безпеці становлять масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року і мають агресивний характер.

"Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями", - наголосив Машовець.

Він заявив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати спільні заходи, зокрема військові навчання України та Альянсу. Такі заходи мають охоплювати сухопутний, військово-морський та повітряний компоненти.

Заступник керівника ОП поінформував посла Канади про імплементацію важливих документів у сфері національної безпеки і оборони України.

Він наголосив, що в межах реалізації Стратегії національної безпеки Президент минулого тижня затвердив Стратегію воєнної безпеки.

"Це дуже важливий документ. Ми переходимо до формування Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку Збройних сил України до 2025 року та Плану оборони. Ми продовжуємо розвивати сектор національної безпеки і оборони та досягати стандартів НАТО", - сказав Машовець.

Також заступник керівника ОП повідомив про трансформацію державного концерну "Укроборонпром" та результати створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Він наголосив, що реформування оборонно-промислового комплексу продовжується з метою підвищення його ефективності.

Посол Канади звернула увагу на важливість встановлення належного демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України. За словами Ґаладзи, ухвалення необхідних для цього законопроєктів стане важливим сигналом для НАТО.

Посол наголосила, що Канада підтримує зусилля України із реформування сектору оборони і безпеки та у протистоянні російській агресії.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, Росія стягує до кордонів України війська і техніку. Контрольовані РФ сили в ОРДЛО продовжують порушувати режим припинення вогню.