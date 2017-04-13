С.Полторак и конгрессмены США обсудили предоставление Украине оборонительного оружия

Сегодня, 13 апреля, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с представителями Конгресса США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.



В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на Востоке Украины и на границах с Российской Федерацией.

"Несмотря на многочисленную армию врага, украинцы не имеют чувства страха перед Российской Федерацией, - сказал Министр обороны Украины, - украинские военные будут отстаивать каждый сантиметр родной земли".

Министр обороны Украины проинформировал представителей комитета по вопросам Вооруженных сил Конгресса США о ходе военной реформы и отметил, что реформа Вооруженных Сил осуществляется по четкому плану. Он также выразил благодарность правительству и народу США за поддержку Украины в борьбе за территориальную целостность.

По словам конгрессменов, изменения, произошедшие за последние годы, - очевидны. Они выразили удовлетворение результатами реформ, которые уже удалось воплотить в оборонном ведомстве.

Также конгрессмен Майкл Роджерс отметил, что в Конгрессе США Украина имеет широкую поддержку.

В частности, он отметил, что армия и украинцы продемонстрировали смелость перед лицом угрозы, даже несмотря на ограничение ресурса.

"Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успешности Украины и эффективном воплощении начатых реформ", - сказал он.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и возможности предоставления Украине оборонительного оружия.