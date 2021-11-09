Справи Майдану. Колишнім міністрам та голові СБУ часів Януковича повідомили про нові підозри

Держбюро розслідувань повідомило про нові підозри у злочинах на Майдані дев'ятьом колишнім високопосадовцям часів правління експрезидента Віктора Януковича. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Про підозру повідомили колишнім посадовим особам (повідомлення надіслали адвокатам та за останніми відомими місцями проживання):

– міністру оборони (тоді це був Павло Лебедєв, – ред.);

– голові Служби безпеки України (Олександру Якименку, – ред.) та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;

– міністру внутрішніх справ (Віталію Захарченку, – ред.) та його заступнику;

– начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС;

– тимчасово виконуючому обов'язки начальника ГУ МВС у Києві;

– заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС України у Києві;

– командиру ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС у Києві.

Всі вони підозрюються в особливо тяжких кримінальних правопорушеннях під час протестів у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року.

Їм інкримінують:

- вчинення теракту заради залякування населення, що призвело до загибелі людей;

– заподіяння учасникам протестів тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисні вбивства та замахи з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

– перевищення повноважень, що супроводжувалося насильством, використанням зброї та спецзасобів та спричинило тяжкі наслідки;

– незаконне перешкоджання мітингам.

ДБР уточнює, що внаслідок дій злочинної групи під керівництвом Януковича за період протестів загинуло 76 осіб, понад 800 - отримали травми.

2 серпня 2021 року суд дозволив розслідування проти Януковича у справі про розстріли на Майдані.

5 листопада Держбюро заявило щодо повідомлення про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.

Адвокат Януковича у коментарі LIGA.net спростував отримання повідомлення про підозру, назвавши інформацію ДРБ "черговим обманом усіх українських громадян".