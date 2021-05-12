Справу Медведчука-Козака "зливають" ще від початку?

На сьогоднішньому спільному брифінгу Голови СБУ та Генпрокурорки було заявлено, що Медведчуку та Козаку "повідомлено про підозру", тобто що вони є підозрюваними.

Крім того, голова СБУ заявив, що є інформація про те, що один з фігурантів передавав ворогу секретну інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ.

Деякі перші зауваження.

Перше, є стаття 387 Кримінального кодексу - "розголошення даних досудового слідства або дізнання". Голову СБУ з високою вірогідністю можна підозрювати в скоєнні правопорушення, передбаченого цією статтею.

Друге, вказані особи, судячи з тієї інформації, яка стала відома завдякі ЗМІ, скоріше за все, не набули статусу підозрюваних.

Відповідно до норм чинного законодавства, підозрюваною є особа, якій у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним кодексом, 1) повідомлено про підозру, або 2) особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або 3) або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В нашому випадку, вочевидь, мова йде про третій випадок. Адже, відповідно до чинного законодавства, повідомлення про підозру передбачає не лише її складення та підписання, а й її вручення. За наявної інформації, цього зроблено не було.

Є ще одне суттєве "але".

Якщо місцезнаходження особи не встановлено, тобто особа переховується від слідчого чи прокурора, то вона оголошується в розшук. І цей інструмент - оголошення в розшук, застосовується виключно до осіб, які знаходяться поза межами України.

Інакше - примусовий привод.

Недотримання встановленого законом порядку повідомлення про підозру особи, яке є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, має негативним наслідком ненабуття особою процесуального статусу підозрюваного.

В свою чергу, через те, що повідомлення про підозру є визначальним для початку процедури зібрання доказів винуватості щодо певної особи, недійсність даної процесуальної дії має наслідком недопустимість таких доказів.

І ще одна деталь. Наступний тиждень - сесійний. Якби було реальне бажання не тільки "оголосити", а і передати підозру, тобто виконати всі передбачені законодавством дії, які б мінімізували "розвал" справи в суді, то фігуранти, які є народними депутатами України, були б гарантовано доступними, хоча б під час засідання Ради. Тим не менш, про наявність підозр оголошено саме тоді, коли фігуранти знаходяться поза межами доступу.

Думай-те

Олександр Чебаненко

Директор Програми Право Українського інституту майбутнього, адвокат