США запровадили санкції проти Портнова

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова

Про це повідомляє Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

До санкційного списку внесли Портнова і його фонд.

Санкції запровадили у рамках американського глобального "акту Магнітського".

Це закон США та низки інших країн, що містить перелік чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Акт передбачає відмову у візах, а також фінансові санкції.

Портнов обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у 2011-2014 роках. У 2014 році Портнов виїхав з України. А 19 травня 2019 року повернувся в Україну.