Стефанчук: Передумов до відставки Шмигаля немає

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що передумов для відставки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля немає. Про це він сказав в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Знаєте, я читаю ці новини з періодичністю раз на місяць протягом усього перебування Дениса Шмигаля на його посаді. Мені здається, що передумов для цього немає", - сказав Стефанчук, коментуючи чутки про можливу зміну глави уряду України.

На думку спікера Ради, Шмигаль, навпаки, "дуже фахово справляється саме як технічний прем'єр-міністр із покладеними на нього обов'язками".

"Я працював із ним у напрямі стратегічних трійок. Це дуже компетентна, дуже грамотна, не без своїх мінусів людина. Але, у принципі, він за ці роки дуже багато чого навчився, він дуже багато піднатаскався як державний управлінець", - зазначив Стефанчук.