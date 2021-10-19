Стефанчук скликає на 21 жовтня позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання на четвер, 21 жовтня, позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВРУ.

У розпорядженні No 349 зазначається, що засідання скликається на вимогу президента України. Відбудеться позачергове засідання одразу після завершення чергового засідання.

У порядку денному 14 питань. Зокрема, серед запропонованих до розгляду законопроектів - про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану (No5464), про енергетичну ефективність (No4507) та щодо розвитку високоефективної когенерації (No4527).