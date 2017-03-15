Стець: СНБО запретил грузоперевозки с оккупированным Донбассом, но о гуманитарных грузах и перемещении людей речь не идет

15 марта 2017, 13:26
 Политика Источник: Интерфакс-Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, однако оно не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми, разъяснил член СНБО, министр информационной политики Украины Юрий Стець.

"Речь идет о перемещении грузов и в решении СНБО четко указанно каких: гуманитарных это не касается", - сказал Ю.Стець в комментарии агентству "Интерфакс-Украина в среду днем.

Источник: Интерфакс-Украина
 
 
 