Створення Меморіального комплексу "Бабин Яр" займе щонайменше 5 років - Наглядова рада

Основу Меморіального комплексу в Бабиному Яру планується створити протягом п'яти років.

Про це повідомили на пресконференції члени Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", передає кореспондент Укрінформу.

"Щороку, можливо, кілька разів на рік здаватимуться різні об'єкти, тому що це не одна будівля - це меморіал, і будуть різні музеї, павільйони, які розповідатимуть про різні аспекти. Ми бачимо так, що за п'ять років в основному те, що ми хочемо розповісти, буде створено і презентовано", - сказав член Наглядової ради бізнесмен Віктор Пінчук.

Він зазначив, що наприкінці цього року буде відкрито Курган пам'яті - з музеями, що розповідають про те, що трапилося в Бабиному Яру.

За словами члена Наглядової ради МЦГ "Бабин Яр" Михайла Фрідмана, ініціатори прагнули, щоб це був абсолютно оригінальний проєкт, який не повинен повторювати чужий досвід, нехай навіть успішний.

"Це має бути проєкт ХХI століття... У нас є чудова команда, вони придумують і творять ті форми, в яких це буде. Але ми хочемо, щоб це було емоційно, гостро, переконливо, дохідливо, щоб це торкалося емоцій, сердець, розуму людей, які житимуть у ХХI столітті, для яких події в Києві у вересні 1941 року будуть подіями далекого минулого", - сказав Фрідман.

За його словами, прогнозований кошторис проєкту "вийде за межі навіть десятків мільйонів доларів". "Якщо говорити про фінансовий бік питання, ми, як нам здається, володіємо необхідними ресурсами для того, щоб фінансувати цей проєкт", - зазначив Фрідман.

Водночас, за його словами, вітається участь усіх бажаючих - як фінансова, так і особистісна, емоційна, творча.

Зі свого боку голова Наглядової ради МЦГ "Бабин Яр" Натан Щаранський зазначив, що бюджет проєкту не залежить від фінансування з боку держави. При цьому, за його словами, держава "бере активну участь, оскільки багато дозволів треба".

"Мені доводилося пояснювати багато разів, що такі ініціативи не можуть бути успішними, якщо вони державні... У підсумку це приватні незалежні проєкти. Тільки у такий спосіб це може бути успішним. Тому ми хочемо якомога більшої участі держави як партнера, ми вітаємо присутність представників держави на всіх рівнях, на всіх обговореннях. Але дуже важливо зберегти незалежний характер цієї ініціативи, беручи до уваги всесвітній досвід", - підкреслив Щаранський.

Як повідомляв Укрінформ, на заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 6 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що кожного місяця на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" з'являються нові об'єкти, і за кілька років вони стануть єдиним масштабним комплексом пам'яті.

14 травня 2021 року в Бабиному Яру відкрили символічну синагогу "Місце для роздумів".

Художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" наприкінці 2019 року став російський режисер Ілля Хржановський.

30 квітня 2021 року низка медійників та діячів культури оприлюднили заяву, в якій закликали звільнити Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру Голокосту Бабин Яр і відновити діяльність Громадської ради Меморіалу як незалежного органу координації з громадськістю. Вони вказали на непрозорість управлінських рішень і відсутність підзвітності інституту громадськості, а також підкреслили, що будь-які благодійні пожертвування не повинні перетворювати Меморіал у приватну справу і не дають права на волюнтаристські рішення.

На форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" в липні 2021 р. Хржановський заявив, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" буде найбільшим музейним комплексом у Європі.