Суд над Мартыненко состоится уже в пятницу

Суд над экс-нардепом Николаем Мартыненко состоится уже завтра. Об этом сообщил "Стране" его адвокат Игорь Черезов.

Дело будет рассматривать Соломенский райсуд города Киева. Причем, по прогнозам Черезова, судья будет тот же, который отправил под арест Романа Насирова - Александр Бобровник.

Как сообщала "Страна", 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом сообщил "Стране" его адвокат Игорь Черезов, который сейчас находится на задержании. В НАБУ "Стране" подтвердили информацию о задержании Мартыненко, но уточнили, что подозрение еще ему не вручено. Для вручения подозрения его везут в НАБУ.

Также сообщалось, что 23 марта детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в доме экс-депутата Николая Мартыненко, который прошел в парламент от "Народного фронта" Арсения Яценюка, но потом сложил мандат из-за коррупционного скандала.