Суд отказал Шокину в восстановлении на должности главы ГПУ

Высший административный суд отказал бывшему генпрокурору Виктору Шокину в возобновлении его на этой должности. Соответствующее решение было принято сегодня коллегией ВАСУ, передает корреспондент LIGA.net.

"Административный иск Шокина Виктора Николаевича к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу и Верховной Раде Украины о признании незаконным и отмене решения (об увольнении с должности генерального прокурора) оставить без рассмотрения", - говорится в постановлении.

Сам истец на заседание не явился. Позицию Шокина в суде представлял его адвокат.

28 марта стало известно, что экс-генпрокурор Шокин подал иск в Высший админсуд с просьбой признать незаконными и отменить решения Рады и президента о его увольнении. Согласно информации суда, иск Шокина был зарегистрирован 13 марта 2017 года.

Верховная Рада уволила Виктора Шокина с должности генпрокурора в марте 2016 года.