Суд отменил арест судьи Головатюка, подозреваемого в получении $10 тыс. взятки

Апелляционный суд Киева отменил арест и оставил залог в сумме 300 тыс. гривен для судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении $10 тыс. взятки.

Об этом сообщил член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей Роман Маселко в Фейсбуке.

"Чуда не произошло. Апелляционный суд Киева четко выполнил указание Высшего совета правосудия и отменил решение Печерского суда о взятии под стражу судьи Головатюка. Очевидно, что основанием стало отсутствие согласия Высшего совета правосудия", - написал он.

Напомним, 12 января Головатюк был задержан при получении взятки. 14 января Печерский райсуд Киева арестовал его и установил залог в сумме 293 тыс. гривен.

24 января Головатюк внес залог и вышел из-под стражи.