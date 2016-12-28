Суд по делу В.Януковича объявил перерыв на неопределенный срок

Печерский районный суд Киева объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования против экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в офисе адвоката экс-президента Виталия Сердюка, передает УНН.

"До назначения апелляционным судом даты рассмотрения ходатайства по изменению подсудности дела (объявлен перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя вийськпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении экс- президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене - ред.)", - Сообщили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении заявления защиты экс-президента Виктора Януковича об отводе следственной судьи Кристины Тарасюк, которая рассматривает уголовное производство в отношении заочного расследование в отношении В.Януковича.

26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс- президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.