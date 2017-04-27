Суд продлил меру пресечения для Насирова на два месяца

Соломенский районный суд Киева решил продлить меру пресечения для главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на два месяца, до 26 июня.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua из зала суда.

Насиров должен и дальше носить электронный браслет и не выезжать за пределы города. Паспорта остаются на сохранении в Государственной миграционной службе.

Ни Насирова, ни его защитников во время объявления решения суда не было.

Напомним, Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью). С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС.

Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой, пока его жена не внесла залог в размере 100 млн гривен.