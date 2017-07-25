Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко

25 июля 2017, 17:28
 Политика Источник: Зеркало недели. Украина

ГПУ начала дело об отстранении от должности митрополита Владимира больше трех лет назад. Расследование потихоньку движется.

Печерский районный суд г. Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Постановлением Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко", - написала она на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что следователи Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий экс-президентом Украины Виктором Януковичем и экс-главой МВД Виталием Захарченко при незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира Сабодана.

Напомним, что ГПУ еще весной 2014 года начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, Виктора Пшонки, Виталия Захарченко по факту давления на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира с целью отстранить его от управления церковью. По материалам: ZN.UA /

 

Источник: Зеркало недели. Украина
 
 
 