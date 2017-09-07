Суд установил Полякову более полумиллиона гривен нового залога

Соломенский районный суд Киева взыскал с депутата Верховной Рады Максима Полякова (фракция "Народный фронт") залог 304 тыс. гривен в государственный бюджет и установил ему новый залог в размере 608 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.

Такое решение суд принял в четверг.

Решение принято по принципиальной позиции Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд приял такое решение в связи с тем, что Поляков не выполнил условия судебного решения об избрании меры пресечения Полякову.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подтвердил принятие судом такого решения.

Как сообщали Українські Новини, САП просил суд увеличить залог Полякову с 304 тыс гривен до 5 млн гривен.

Ранее суд продлил меру пресечения Полякову в виде залога 304 тыс. гривен до 17 октября.