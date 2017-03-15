Сыроид об инициативе ее отставки с поста вице-спикера: Пусть решает парламент

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявляет, что любой депутат, а тем более фракция может требовать ее отставки.

"Это право любого депутата, тем более, парламентской фракции", - сказала О.Сыроид журналистам, комментируя заявление заместителя председателя фракции "Народный Фронт" Андрея Тетерука о необходимости ее отставки с поста вице-премьера.

"Пусть решает парламент", - добавила О.Сыроид.

Как сообщалось, три фракции Верховной Рады - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии - призвали председательствующего на пленарном заседании парламента в среду дать возможность выступить сотрудникам правоохранительных органов, ставших участниками инцидента на блокпосту в г.Славянск Донецкой области с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка. В зал заседаний парламента вошли четыре человека в камуфляжной форме и направились к трибуне. После этого председательствующая в заседании вице-спикер О.Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, а депутаты после закрытия заседания провели "сборы народных депутатов" в зале пленарных заседаний.

После этого О.Сыроид обратилась к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре с тем, чтобы они установили инициаторов самовольных действий в сессионном зале.

В ответ на это в парламентской фракции "Народный фронт" заявили о намерениях инициировать выражение недоверия О.Сыроид, а во фракции "Блок Петра Порошенко" - о готовности поддержать соответствующую инициативу.