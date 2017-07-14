Только 45 депутатов посетили все заседания ВР во время 6-й сессии - КИУ

49 народных депутатов пропустили более чем 90% заседаний парламента.

Об этом 14 июля на пресс-конференции в Украинском доме сообщили представители Комитета избирателей Украины.

Согласно результатам представленного исследования, оказалось, что Юлия Тимошенко хуже всех голосовала среди лидеров политических сил - она проигнорировала 82% голосований. Лидер радикалов Олег Ляшко тоже "отличился" - он не голосовал в 46% случаев.

Только 153 народных депутата присутствовали на 90-99% заседаний, 111 депутатов посетили 75-89% заседаний, 64 депутата - 50-74% заседаний", - сообщил КВУ.

Кроме того, стало известно, что в Раде нет ни одного депутата, который принимал участие в 100% голосований.

Что касается законотворческой деятельности, то на 6-й сессии ВР было принято всего 100 законов. Это на 53 меньше, чем на 5-й.

КИУ выступил с инициативой урезать зарплату "депутатам-прогульщикам".

Напомним, по данным исследования Комитета избирателей Украины (КИУ) в рамках проекта "Дословно", в ходе которого была проанализирована работа народных депутатов Верховной Рады Украины в течение июня 50 депутатов пропустили 90% голосований Рады. Из них 11 не проголосовали ни разу.