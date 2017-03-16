Три националистические партии Украины подписали совместный манифест

Документ не является программой ни одной из подписавших его политических сил.

Политические партии "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус" ("Азов") и "Правый сектор" подписали Манифест об объединении, сообщают "Українські новини" со ссылкой на лидеров политических сил Олега Тягнибока, Андрея Билецкого и Андрея Тарасенко.

Подписанный главами партий документ получил название "Национального манифеста".

"Завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам, мы реализуем этот манифест", - сообщил журналистам Олег Тягнибок.

По словам политика, партии будут координировать усилия и вместе добиваться поставленных целей.

"Это исторический момент. Мы не просто координируемся, а объединяем свои усилия", - подчеркнул глава "Свободы".

В свою очередь Андрей Билецкий отметил, что данный Манифест не является программой любой из подписавших его партий.

"Это документ, с которым мы начинам свой крестовый поход против этой власти", - пояснил он значение данного документа.

В Манифесте подписанты указывают на необходимость отказа от геополитической ориентации Украины на Запад или Восток и создания Балто-Черноморского Союза. А также заявляю о необходимости возвращения стране права на возобновление ядерного потенциала.

Кроме того, требуют признать Россию - государством-агрессором, а за ОРДЛО законодательно закрепить статус оккупированных территорий. Разорвать дипломатические отношения с РФ и разработать план деоккупации Крыма и Донбасса.

В Манифесте также подчеркивается необходимость борьбы с российской пропагандой, культивация национальных ценностей и закрепление за украинским языком статуса единственного государственного. Подписанты также настаивают на создании профессиональной и высокотехнологической армии и праве на свободное владение огнестрельным оружием для всех граждан.

Лидеров политических сил также волнуют полноценная люстрации и разработка эффективного механизма импичмента президента и отзыва депутатов и судей всех уровней.

Среди прочего в Манифесте поднимаются вопросы обеспечениях трудовых прав населения, разработки нового Налогового кодекса и возвращения частных предприятий в государственную собственность. А также введения моратория на продажу земли.

Также подписанты планируют заняться миграционной политикой и улучшением демографической ситуации в стране.

Напомним, что 22 февраля "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" проводили совместный Марш национального достоинства. Среди требований, которые озвучили лидеры движений, - требование полного запрета на торговлю с оккупированными территориями, отказ от идеи принятия закона об особом статусе Донбасса.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что его политсила начала координировать свои действия с "Национальным корпусом" и "Правым сектором". Политик подчеркнул, что они, вероятно, вместе пойдут на следующие парламентские выборы. По материалам: ZN.UA , Українські новини ,